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В детском садике в Ульяновской области произошла стрельба

В детском садике в Ульяновской области произошла стрельба

18:03, 26 апр 2022

Во время тихого часа мужчина проник на территорию дошкольного заведения "Рябинка", располагающегося в п. Вешкайма.

Сперва неизвестный открыл огонь по нянечке Ольге Митрофановой, которая занималась мытьем крыльца. Женщина скончалась на месте.

Далее преступник пробрался в группу и выстрелил из ружья по 6-летней девочке и 5-летнему мальчику, они погибли. Потом мужчина застрелился.

В этом детском саду отсутствует охранник, имелась лишь кнопка для вызова экстренных служб. Оружие, из которого стрелял злоумышленник, принадлежит некоему Александру Дронину. Цель и мотивы убийцы предстоит выяснить полицейским.
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Фото: из открытых источников
Теги: происшествия
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