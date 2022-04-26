В детском садике в Ульяновской области произошла стрельба
18:03, 26 апр 2022
Во время тихого часа мужчина проник на территорию дошкольного заведения "Рябинка", располагающегося в п. Вешкайма.
Сперва неизвестный открыл огонь по нянечке Ольге Митрофановой, которая занималась мытьем крыльца. Женщина скончалась на месте.
Далее преступник пробрался в группу и выстрелил из ружья по 6-летней девочке и 5-летнему мальчику, они погибли. Потом мужчина застрелился.
В этом детском саду отсутствует охранник, имелась лишь кнопка для вызова экстренных служб. Оружие, из которого стрелял злоумышленник, принадлежит некоему Александру Дронину. Цель и мотивы убийцы предстоит выяснить полицейским.
Фото: из открытых источников
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Нарьян-Маре мужчина убил ребенка в детском саду
Происшествия в Башкирии
В Туймазах произошел пожар в детсаду №12
Происшествия в Башкирии
В Уфе мужчина избавился от беременной любовницы
Происшествия в Башкирии
В Зилаирском районе неизвестный напал и ограбил прохожих