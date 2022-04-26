В детском садике в Ульяновской области произошла стрельба

18:03, 26 апр 2022

Во время тихого часа мужчина проник на территорию дошкольного заведения "Рябинка", располагающегося в п. Вешкайма.



Сперва неизвестный открыл огонь по нянечке Ольге Митрофановой, которая занималась мытьем крыльца. Женщина скончалась на месте.



Далее преступник пробрался в группу и выстрелил из ружья по 6-летней девочке и 5-летнему мальчику, они погибли. Потом мужчина застрелился.



В этом детском саду отсутствует охранник, имелась лишь кнопка для вызова экстренных служб. Оружие, из которого стрелял злоумышленник, принадлежит некоему Александру Дронину. Цель и мотивы убийцы предстоит выяснить полицейским.

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Фото: из открытых источников