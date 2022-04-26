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Стала известна личность убийцы детей в детском саду Вешкайма Ульяновской области

Стала известна личность убийцы детей в детском саду Вешкайма Ульяновской области

18:36, 26 апр 2022

На фотографии стрелок, убивший воспитанников детского сада в поселке Вешкайма

Его звали Руслан Ахтямов, ему было 26 лет. На протяжении последних восьми лет был на учете в психоневрологическом диспансере. Он проживал недалеко от учреждения и владельца ружья, из которого совершал выстрелы, Александра Дронина.

Убитый Дронин сегодня отправился в лес для пристрелки оружия. К нему привязался Ахтямов. В лесу парень атаковал 68-летнего мужчину и отобрал ружье.

Тело Дронина с огнестрельными ранениями в грудь и в голову было обнаружено правоохранительными органами. Сейчас на допросе находится мать детоубийцы, полицейские пытаются узнать его мотивы.


Напомним в детском садике в Ульяновской области произошла стрельба.

Во время тихого часа мужчина проник на территорию дошкольного заведения "Рябинка", располагающегося в п. Вешкайма.

Сперва неизвестный открыл огонь по нянечке Ольге Митрофановой, которая занималась мытьем крыльца. Женщина скончалась на месте.

Далее преступник пробрался в группу и выстрелил из ружья по 6-летней девочке и 5-летнему мальчику, они погибли. Потом мужчина застрелился.

В этом детском саду отсутствует охранник, имелась лишь кнопка для вызова экстренных служб. Оружие, из которого стрелял злоумышленник, принадлежит некоему Александру Дронину. Цель и мотивы убийцы предстоит выяснить полицейским.

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