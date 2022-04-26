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Стали известны подробности гибели 2-летней девочки в Уфе

Стали известны подробности гибели 2-летней девочки в Уфе

20:09, 26 апр 2022

В Уфе Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 2-летнего девочки, которая упала из окна квартиры на пятом этаже. Напомним, несчастный случай произошел сегодня днем, 26 апреля, у дома по улице Парковой.

– Около 15.00 года девочка […], находясь на кухне вместе с матерью, залезла на подоконник и выпала из открытого окна квартиры, расположенной на пятом этаже многоквартирного дома, – озвучили версию следствия в пресс-службе СК Башкирии. – От полученных телесных повреждений ребенок скончался на месте.

Сотрудники правоохранительного ведомства осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Следователи опрашивают очевидцев и семью погибшей девочки.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа
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