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В Уфе 3-летний ребенок застрял в спортивном тренажере

В Уфе 3-летний ребенок застрял в спортивном тренажере

11:36, 27 апр 2022

Сотрудники Управления гражданской защиты Уфы помогли трехлетнему ребенку. Мальчик вместе с сестрой играл возле напольного спортивного комплекса. В процессе ему захотелось просунуть голову между планками. Сделать это малышу удалось, однако выбраться он уже не смог.

Мама ребенка решила сразу позвонить спасателям. Специалисты разобрали планки и освободили мальчика. Медицинская помощь не потребовалась.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии начались поиски четырех несовершеннолетних ишимбайцев. О пропаже детей сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Отклик».

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Источник: proural.info
Фото: пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы
Теги: Уфа происшествия Уфа
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