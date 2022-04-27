В Уфе 3-летний ребенок застрял в спортивном тренажере

11:36, 27 апр 2022

Сотрудники Управления гражданской защиты Уфы помогли трехлетнему ребенку. Мальчик вместе с сестрой играл возле напольного спортивного комплекса. В процессе ему захотелось просунуть голову между планками. Сделать это малышу удалось, однако выбраться он уже не смог.



Мама ребенка решила сразу позвонить спасателям. Специалисты разобрали планки и освободили мальчика. Медицинская помощь не потребовалась.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии начались поиски четырех несовершеннолетних ишимбайцев. О пропаже детей сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Отклик».



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы