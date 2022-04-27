Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии установили личность женщины найденной в лесу рядом с палаткой

В Башкирии установили личность женщины найденной в лесу рядом с палаткой

15:41, 27 апр 2022

В МВД Башкирии сообщили, что полицейские Белорецкого района установили личность женщины, тело которой было найдено 20 апреля в лесу рядом с туристической палаткой.

Оказалось, что погибшая – 39-летняя жительница Санкт-Петербурга. Известно, что около года назад женщина переехала в Белорецк. По данным правоохранителей, она вела обособленный образ жизни, не общалась с родственниками и часто переезжала.

Кроме того, судмедэксперты назвали причину смерти 39-летней женщины. Она скончалась из-за проблем с сердцем. Родственники опознали погибшую.

Правоохранители опросили близких женщины. В данный момент выясняются все обстоятельства трагедии. По итогу проверки будет принято процессуальное решение.

Читайте также:

В Башкирии недалеко от туристической палатки обнаружили труп неизвестной женщины
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: МВД по РБ
Теги: Белорецкий район происшествия
Читайте также

В Башкирии в реке Юрюзань нашли тело матери двоих детей
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в реке Юрюзань нашли тело матери двоих детей
В Башкирии недалеко от туристической палатки обнаружили труп неизвестной женщины
Происшествия в Башкирии
В Башкирии недалеко от туристической палатки обнаружили труп неизвестной женщины
В Мелеузовском районе в колодце обнаружили труп женщины
Происшествия в Башкирии
В Мелеузовском районе в колодце обнаружили труп женщины
В Кармаскалинском районе сын до смерти избил собственную мать
Происшествия в Башкирии
В Кармаскалинском районе сын до смерти избил собственную мать


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: