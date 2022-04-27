В Башкирии установили личность женщины найденной в лесу рядом с палаткой

15:41, 27 апр 2022

В МВД Башкирии сообщили, что полицейские Белорецкого района установили личность женщины, тело которой было найдено 20 апреля в лесу рядом с туристической палаткой.







Оказалось, что погибшая – 39-летняя жительница Санкт-Петербурга. Известно, что около года назад женщина переехала в Белорецк. По данным правоохранителей, она вела обособленный образ жизни, не общалась с родственниками и часто переезжала.



Кроме того, судмедэксперты назвали причину смерти 39-летней женщины. Она скончалась из-за проблем с сердцем. Родственники опознали погибшую.



Правоохранители опросили близких женщины. В данный момент выясняются все обстоятельства трагедии. По итогу проверки будет принято процессуальное решение.

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Фото: МВД по РБ