В Башкирии установили личность женщины найденной в лесу рядом с палаткой
15:41, 27 апр 2022
В МВД Башкирии сообщили, что полицейские Белорецкого района установили личность женщины, тело которой было найдено 20 апреля в лесу рядом с туристической палаткой.
Оказалось, что погибшая – 39-летняя жительница Санкт-Петербурга. Известно, что около года назад женщина переехала в Белорецк. По данным правоохранителей, она вела обособленный образ жизни, не общалась с родственниками и часто переезжала.
Кроме того, судмедэксперты назвали причину смерти 39-летней женщины. Она скончалась из-за проблем с сердцем. Родственники опознали погибшую.
Правоохранители опросили близких женщины. В данный момент выясняются все обстоятельства трагедии. По итогу проверки будет принято процессуальное решение.