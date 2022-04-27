Жителя Башкирии обвинили в растлении 4 детей

15:57, 27 апр 2022

Мужчина знакомился с девочками и общался с ними по интернету.







46-летнего уфимца обвинили в насильственных действиях сексуального характера. По сообщению Следственного комитета Татарстана, среди его жертв несколько малолетних детей.



В 2020–2021 годах злоумышленник познакомился с тремя девочками из Благовещенска, им было от 9 до 13 лет. Мужчина совершал в отношении них сексуальные действия. Затем он переехал в Казань, но продолжал общаться с ними в том же духе через интернет. В 2021 году он попытался сделать то же самое с еще одним ребенком, но его задержали. В телефоне обвиняемого нашли переписку с потерпевшими.



Давать показания уфимец отказался. Следователи установили семь эпизодов преступлений. В настоящее время он находится под стражей.





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