В Башкирии нашли пропавших воспитанников ишимбайского детдома

19:59, 27 апр 2022

В Башкирии завершились поиски четырех воспитанников ишимбайского детского дома, которые были объявлены пропавшими 26 апреля. Об этом сообщили в региональном МВД.







– Сотрудниками полиции подростки найдены в одном из торговых комплексов города Салавата. В настоящее время детей везут в Ишимбай, – передали в правоохранительном ведомстве.



В МВД по Башкирии добавили, что сейчас всех четверых осматривают медики. После сбежавших передадут администрации детского дома. В полиции намерены установить причины побега.



Напомним, дети 11-14 лет вместе сбежали в неизвестном направлении после занятий в школе. В полицию об их пропаже заявил представитель детского дома.

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