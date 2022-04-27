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В Башкирии нашли пропавших воспитанников ишимбайского детдома

В Башкирии нашли пропавших воспитанников ишимбайского детдома

19:59, 27 апр 2022

В Башкирии завершились поиски четырех воспитанников ишимбайского детского дома, которые были объявлены пропавшими 26 апреля. Об этом сообщили в региональном МВД.

– Сотрудниками полиции подростки найдены в одном из торговых комплексов города Салавата. В настоящее время детей везут в Ишимбай, – передали в правоохранительном ведомстве.

В МВД по Башкирии добавили, что сейчас всех четверых осматривают медики. После сбежавших передадут администрации детского дома. В полиции намерены установить причины побега.

Напомним, дети 11-14 лет вместе сбежали в неизвестном направлении после занятий в школе. В полицию об их пропаже заявил представитель детского дома.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Ишимбай происшествия поиск
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