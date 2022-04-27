В Башкирии сильный ветер сорвал кровлю со здания бассейна
20:05, 27 апр 2022
В Бураевском районе Башкирии из-за сильного ветра сорвало крышу здания бассейна «Океан».
Сегодня, 27 апреля, вечером по улице Чкалово в селе Бураево Бураевского района из-за сильно ветра сорвало крышу здания бассейна «Океан» на общей площади 1200 кв.м. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.
На место прибыли все экстренные службы и представители администрации.
«Погибших и пострадавших нет. Предстоят восстановительные работы», — добавили в ведомстве.
Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram