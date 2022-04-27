В Башкирии сильный ветер сорвал кровлю со здания бассейна

20:05, 27 апр 2022

В Бураевском районе Башкирии из-за сильного ветра сорвало крышу здания бассейна «Океан».



Сегодня, 27 апреля, вечером по улице Чкалово в селе Бураево Бураевского района из-за сильно ветра сорвало крышу здания бассейна «Океан» на общей площади 1200 кв.м. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.



На место прибыли все экстренные службы и представители администрации.



«Погибших и пострадавших нет. Предстоят восстановительные работы», — добавили в ведомстве.



Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.

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Фото: МЧС по РБ