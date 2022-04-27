Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии сильный ветер сорвал кровлю со здания бассейна

В Башкирии сильный ветер сорвал кровлю со здания бассейна

20:05, 27 апр 2022

В Бураевском районе Башкирии из-за сильного ветра сорвало крышу здания бассейна «Океан».

Сегодня, 27 апреля, вечером по улице Чкалово в селе Бураево Бураевского района из-за сильно ветра сорвало крышу здания бассейна «Океан» на общей площади 1200 кв.м. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.

На место прибыли все экстренные службы и представители администрации.

«Погибших и пострадавших нет. Предстоят восстановительные работы», — добавили в ведомстве.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gtrk.tv
Фото: МЧС по РБ
Теги: Бураевский район происшествия
Читайте также

В Ермекеевском районе ветром сорвало крышу спортзала школы в деревне Старошахово
Происшествия в Башкирии
В Ермекеевском районе ветром сорвало крышу спортзала школы в деревне Старошахово
В Нуримановском районе ураган сорвал крышу со здания школы
Происшествия в Башкирии
В Нуримановском районе ураган сорвал крышу со здания школы
В Стерлитамакском районе ураган сорвал кровлю со здания птицефабрики
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамакском районе ураган сорвал кровлю со здания птицефабрики
В Миякинском районе сильный ветер повредил крышу здания больницы
Происшествия в Башкирии
В Миякинском районе сильный ветер повредил крышу здания больницы


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: