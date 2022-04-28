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Житель Башкирии получил 90% ожогов головы

Житель Башкирии получил 90% ожогов головы

09:35, 28 апр 2022

В МЧС Башкирии сообщили о пожаре, который произошел в селе Старобаширово Чекмагушевского районе минувшей ночью, 28 апреля. Сообщение о возгорании поступило в ведомство в 2:08.

По предоставленным данным, по прибытии спасатели увидели, что сгорел жилой бревенчатый дом с верандой. На месте происшествия обнаружили 57-летнего мужчину, которого доставили в реанимацию с термическими ожогами нижних и верхних конечностей, а также головы 90%. 

Ликвидировать возгорание удалось в 3:00. Причины произошедшего устанавливаются. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Чекмагушевский район происшествия пожар
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