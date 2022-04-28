Житель Башкирии получил 90% ожогов головы

09:35, 28 апр 2022

В МЧС Башкирии сообщили о пожаре, который произошел в селе Старобаширово Чекмагушевского районе минувшей ночью, 28 апреля. Сообщение о возгорании поступило в ведомство в 2:08.



По предоставленным данным, по прибытии спасатели увидели, что сгорел жилой бревенчатый дом с верандой. На месте происшествия обнаружили 57-летнего мужчину, которого доставили в реанимацию с термическими ожогами нижних и верхних конечностей, а также головы 90%.



Ликвидировать возгорание удалось в 3:00. Причины произошедшего устанавливаются.



Читайте также: В Башкирии во время пожара в жилом доме погибла пенсионерка

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: МЧС по РБ