В реках Башкирии зафиксировали повышенное содержание ртути

10:00, 28 апр 2022

В двух реках Башкирии зафиксировали повышенное содержание ртути. Об этом сообщает Башгидромет.



Загрязнения обнаружили во время плановых проб 19 и 21 апреля. Так, в реке Белой в районе железнодорожной станции Шушпа концентрация ртути составила 0,000031 мг/л. Показатели превысили норму в 3,1 раза.



Ещё один выброс зарегистрировали в реке Ашкадар в черте города Стерлитамак. Там концентрация ртути составила 0,000033 мг/л, показатели превысили норму в 3,3 раза.



Отметим, что предельно допустимая концентрация ртути в питьевой воде составляет 0,0005 мг/л.



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Фото: foto-planeta