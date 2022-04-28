В реках Башкирии зафиксировали повышенное содержание ртути
10:00, 28 апр 2022
В двух реках Башкирии зафиксировали повышенное содержание ртути. Об этом сообщает Башгидромет.
Загрязнения обнаружили во время плановых проб 19 и 21 апреля. Так, в реке Белой в районе железнодорожной станции Шушпа концентрация ртути составила 0,000031 мг/л. Показатели превысили норму в 3,1 раза.
Ещё один выброс зарегистрировали в реке Ашкадар в черте города Стерлитамак. Там концентрация ртути составила 0,000033 мг/л, показатели превысили норму в 3,3 раза.
Отметим, что предельно допустимая концентрация ртути в питьевой воде составляет 0,0005 мг/л.