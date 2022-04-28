В Башкирии погиб водитель Лады, столкнувшись со встречной иномаркой

10:51, 28 апр 2022

Аварив Башкирии произошла вечером в Мишкинском районе



На 15 километре автодороги Бирск-Тастуба-Сатка, недалеко от села Ленинское, столкнулись "Рено Логан", которым управлял 73-летний житель Уфы и встречная "Лада Приора", за рулём которой находился 25-летний житель Дуванского района.



В результате аварии водитель "Лады" скончался на месте происшествия, его 36-летний пассажир госпитализирован.



Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии автоледи устроила ДТП с двумя пострадавшими женщинами и сбежала.



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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ