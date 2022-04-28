В Башкирии погиб водитель Лады, столкнувшись со встречной иномаркой
10:51, 28 апр 2022
Аварив Башкирии произошла вечером в Мишкинском районе
На 15 километре автодороги Бирск-Тастуба-Сатка, недалеко от села Ленинское, столкнулись "Рено Логан", которым управлял 73-летний житель Уфы и встречная "Лада Приора", за рулём которой находился 25-летний житель Дуванского района.
В результате аварии водитель "Лады" скончался на месте происшествия, его 36-летний пассажир госпитализирован.
Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии автоледи устроила ДТП с двумя пострадавшими женщинами и сбежала.
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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