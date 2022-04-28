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В Башкирии без вести пропал 11-летний мальчик

В Башкирии без вести пропал 11-летний мальчик

12:00, 28 апр 2022

В Уфе в полицию обратилась женщина и сообщила о пропаже ее 11-летнего сына Панова Данила Александровича.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Уфе, ранним утром мальчик ушел из дома на улице Ферина в микрорайоне Инорс и до настоящего времени не вернулся.

Основные приметы пропавшего: на вид 11 лет, рост 152 см, среднего телосложения, волосы темные короткие, глаза карие.


Был одет: в толстовку  черного цвета с капюшоном с надписью «Хакер», брюки черные спортивные, маска на лице черного цвета, на ногах коричневые ботинки со шнурками.

«При получении какой-либо информации о местонахождении разыскиваемого лица, просим незамедлительно сообщить в ОП № 1 Управления МВД России по городу Уфе по телефонам: 279-48-70, 238-82-00 или 02 (102 – с мобильного)», — добавили в ведомстве.

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Источник: gtrk.tv
Фото: МВД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа поиск
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