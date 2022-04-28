В Башкирии двое мужчин выстрелили в голову экс-менеджеру нефтяной компании и приковали его к могиле

14:11, 28 апр 2022

В Уфе вынесли приговор двоим мужчинам, которые похитили экс-менеджера нефтяной компании, выстрелили ему в голову из «травмата» и приковали его к могиле, требуя 30 млн рублей. Об этом 27 апреля сообщила пресс-служба Орджоникидзевского райсуда.







Согласно материалам дела, один из подсудимых в продуктовом магазине случайно увидел, что потерпевший расплачивается крупной купюрой, держа в руках большую пачку денег. Злоумышленник начал следить за ним и выяснил, что он ездит на дорогом автомобиле и является состоятельным человеком, ранее занимавшим руководящую должность в крупной нефтяной компании.



– О своем намерении обогатиться […] за счет потерпевшего, [подсудимый] сообщил своему другу – ранее судимому за похищение человека и изнасилование, – передали в суде. – Согласно разработанному преступному плану подсудимые намеревались совершить похищение потерпевшего, забрать у того ключи от квартиры и похитить 30 миллионов рублей.





Для организации нападения соучастники купили автомобиль и травматический пистолет. В день преступления они выследили потерпевшего во дворе его дома и похитили. Когда тот сопротивлялся, один из злоумышленников выстрелил ему в лоб – пуля проникла в область черепа и повредила мозг. Подсудимые привезли мужчину на «Северное кладбище» и приковали его там к ограде могилы.



– Далее подсудимые обыскали потерпевшего, похитили имевшиеся при нем ценные вещи и требовали сообщить о местонахождении 30 миллионов рублей. Впоследствии злоумышленники подожгли автомобиль и скрылись, так и не осмелившись проникнуть в квартиру, – добавили в Орджоникидзевском райсуде.



В ходе судебного разбирательства вина разбойников была доказана. Их приговорили к «длительному лишению свободы». На какой именно срок их посадили, инстанция не уточнила.

Читайте также: Вахтовик из Башкирии зарезал приятеля и сжег останки в печке

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram