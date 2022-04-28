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В Башкирии обнаружили свалку медицинских отходов

В Башкирии обнаружили свалку медицинских отходов

15:02, 28 апр 2022

В Туймазинском районе эксперты Народного фронта Башкирии выявили незаконную свалку медицинских отходов. Она находилась на территории биологических очистных сооружений. В складском помещении были разбросаны шприцы и желтые пакеты. Обращение по данному факту направлено в Южно-Уральское управление Росприроднадзора.

— В том, что это медицинские отходы, сомнений нет. Полагаем, что виновником свалки является компания, с которой у местной больницы был подписан контракт на утилизацию медицинских и биологических отходов. Эту организацию отличает очень своеобразный подход к обезвреживанию. Проигнорировав все требования к технологии и условиям утилизации, они просто сжигали опасные отходы, использовав для этого территорию, принадлежащую местному водоканалу. То, что сжечь не успели, так и лежит на складе. В феврале 2022 года решением суда данная компания уже была привлечена к ответственности за несанкционированную свалку медотходов, но выводы, похоже, не сделала, — рассказал сопредседатель регионального штаба Народного фронта Башкирии Мурад Шафиков.


— На территории очистных сооружений расположено здание, являющееся частной собственностью. Но арендованной земли у собственника нет. Мы не знаем, чем он занимается. И то, что на участке, принадлежащем водоканалу, незаконно утилизировали медицинские отходы, для нас очень неприятный сюрприз, — отметил начальник юридического отдела Туймазинского водоканала Артур Асадуллин.

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Источник: proural.info
Фото: пресс-служба ОНФ Башкирии
Теги: Туймазинский район
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