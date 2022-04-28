Житель Башкирии едва не убил приятеля, заподозрив его в краже 5 тысяч рублей

15:46, 28 апр 2022

В Учалинском районе Башкирии 43-летнего местного жителя подозревают в нападении с ножом на 53-летнего мужчину. В МВД республики отметили, что на момент задержания он едва стоял на ногах из-за алкогольного опьянения.







Как выяснилось, потерпевший и нападавший распивали вместе алкогольные напитки вместе с другими гостями. В какой-то момент мама подозреваемого сообщила, что у нее пропали пять тысяч рублей. Фигурант уголовного дела начал обвинять в краже своего знакомого, а потом схватил нож и ударил им в живот.



Женщина сразу вызвала бригаду скорой помощи, а позже и нашла пропавшие деньги в том месте, куда их убрала. Подозреваемого сейчас задержали по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью.





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