Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии нашли автоледи, сбежавшую после аварии с двумя пострадавшими пассажирками

В Башкирии нашли автоледи, сбежавшую после аварии с двумя пострадавшими пассажирками

15:57, 28 апр 2022

В Башкирии правоохранители накануне установили местонахождение 24-летней женщины, сбежавшей после ДТП с двумя пострадавшими пассажирками. По предварительным данным, жительница Учалов в состоянии шока выбралась из искореженной машины, вышла на дорогу, чтобы остановить попутку и вызвать экстренные службы, сообщает издание Башинформ.

«Она пошла звонить. На попутке поехала в направлении дома, где есть связь. Когда она дозвонилась в «112», обратно не на чем было ехать, тогда она пошла домой», - пояснил собеседник причину, по которой женщина покинула место аварии.

В пресс-службе ГИБДД по РБ рассказали, что местонахождение жительницы Учалов установлено. Выясняются все обстоятельства случившегося.


Напомним, ДТП произошло утром 24 апреля на 184 км автодороги Белорецк — Уфа — Инзер.  «ИЖ» опрокинулся в кювет. Одной женщине удалось выбраться из машины – она скрылась с места аварии. В ДТП пострадали 24-летняя и 42-летняя пассажирки. Их с переломами и ушибами доставили в Белорецкую центральную районную больницу.

Читайте также:

В Башкирии погиб водитель Лады, столкнувшись со встречной иномаркой
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Читайте также

В Башкирии автоледи устроила ДТП с двумя пострадавшими женщинами и сбежала
Происшествия в Башкирии
В Башкирии автоледи устроила ДТП с двумя пострадавшими женщинами и сбежала
Авария в Салавате: 83-летний дедушка на «шестёрке» съехал в кювет и врезался в забор
Происшествия в Башкирии
Авария в Салавате: 83-летний дедушка на «шестёрке» съехал в кювет и врезался в забор
Авария в Дюртюлинском районе: на трассе столкнулись грузовик и «КамАЗ», есть пострадавшие
Происшествия в Башкирии
Авария в Дюртюлинском районе: на трассе столкнулись грузовик и «КамАЗ», есть пострадавшие
Стали известны подробности аварии с участием машины скорой помощи в Уфе
Происшествия в Башкирии
Стали известны подробности аварии с участием машины скорой помощи в Уфе


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: