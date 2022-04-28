В Башкирии нашли автоледи, сбежавшую после аварии с двумя пострадавшими пассажирками

15:57, 28 апр 2022

В Башкирии правоохранители накануне установили местонахождение 24-летней женщины, сбежавшей после ДТП с двумя пострадавшими пассажирками. По предварительным данным, жительница Учалов в состоянии шока выбралась из искореженной машины, вышла на дорогу, чтобы остановить попутку и вызвать экстренные службы, сообщает издание Башинформ.







«Она пошла звонить. На попутке поехала в направлении дома, где есть связь. Когда она дозвонилась в «112», обратно не на чем было ехать, тогда она пошла домой», - пояснил собеседник причину, по которой женщина покинула место аварии.



В пресс-службе ГИБДД по РБ рассказали, что местонахождение жительницы Учалов установлено. Выясняются все обстоятельства случившегося.





Напомним, ДТП произошло утром 24 апреля на 184 км автодороги Белорецк — Уфа — Инзер. «ИЖ» опрокинулся в кювет. Одной женщине удалось выбраться из машины – она скрылась с места аварии. В ДТП пострадали 24-летняя и 42-летняя пассажирки. Их с переломами и ушибами доставили в Белорецкую центральную районную больницу.

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Фото: ГИБДД по РБ