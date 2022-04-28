В Башкирии 17-летний парень домогался пятиклассника в лифте

20:17, 28 апр 2022

В Уфе 17-летний парень напал на 12-летнего школьника в лифте. Об этом сообщает ГорОбзор.ру, ссылаясь на собственный осведомленный источник.







По данным издания, инцидент произошел 25 апреля. По предварительным данным, мальчик возвращался домой с занятий, около подъезда стоял неизвестный парень. Когда ребенок зашел в дом, тот проследовал за ним. Они вместе оказались в кабине лифта, где парень стал приставать к мальчику, «склонять к непотребству». Тот смог дать отпор, когда двери лифта открылись, ребенок быстро зашел домой. О случившемся он рассказал матери.





Подозреваемым оказался сосед семьи. Его доставили в отделение полиции, где он признался в совершенном преступлении. Есть сведения, что ранее он привлекался за насильственные действия сексуального характера и состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

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