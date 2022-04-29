В Башкирии подростки избили 13-летнего мальчика за длинные волосы
08:46, 29 апр 2022
В Уфе подростки избили 13-летнего мальчика за длинные волосы.
Все произошло в Сипайлово. Потерпевший вечером направлялся к друзьям, ребята планировали покататься на скейтборде.
Когда мальчик проходил мимо местной школы, его подозвали трое незнакомых ему подростков, их возраст потерпевший оценил на 15–16 лет. Незнакомцы грубо высказались о длинных волосах юноши, между ними возник конфликт, впоследствии компания избила своего оппонента.
13-летний мальчик госпитализирован в нейрохирургическое отделение. Полиция устанавливает детали происшествия и подозреваемых.
Ранее сообщалось о том, что в Уфе 3-летний ребенок застрял в спортивном тренажере.
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Белорецке подростки жестоко избили сверстника
Происшествия в Башкирии
В Уфе неизвестные жестоко избили четырех школьников
Происшествия в Башкирии
В Белебеевском районе Башкирии 9-летний мальчик получил удар током на опоре ЛЭП
Происшествия в Башкирии
В Уфе подростки жестоко избили ветерана труда