В Башкирии подростки избили 13-летнего мальчика за длинные волосы

08:46, 29 апр 2022

В Уфе подростки избили 13-летнего мальчика за длинные волосы.



Все произошло в Сипайлово. Потерпевший вечером направлялся к друзьям, ребята планировали покататься на скейтборде.







Когда мальчик проходил мимо местной школы, его подозвали трое незнакомых ему подростков, их возраст потерпевший оценил на 15–16 лет. Незнакомцы грубо высказались о длинных волосах юноши, между ними возник конфликт, впоследствии компания избила своего оппонента.



13-летний мальчик госпитализирован в нейрохирургическое отделение. Полиция устанавливает детали происшествия и подозреваемых.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе 3-летний ребенок застрял в спортивном тренажере.

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