В Башкортостане на месте пожара в доме обнаружили тело мужчины
10:00, 29 апр 2022
В МЧС Башкирии сообщили о смертельном пожаре в Кармаскалинском районе, который произошел минувшей ночью. По предоставленным данным, ЧП зарегистрировано в деревне Адзитарово.
Сообщение о возгорании поступило к спасателям в 1:44. По прибытии было установлено, что горит открытым пламенем бревенчатый дом. Ликвидировать огонь удалось в 4:08.
Тело погибшего 53-летнего мужчины обнаружили во время разбора пожара. Причины произошедшего сейчас пока что устанавливаются.
Ранее в МЧС Башкирии сообщили о пожаре, который произошел в селе Старобаширово Чекмагушевского районе минувшей ночью, 28 апреля. Сообщение о возгорании поступило в ведомство в 2:08.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
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