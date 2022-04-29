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В Башкортостане на месте пожара в доме обнаружили тело мужчины

В Башкортостане на месте пожара в доме обнаружили тело мужчины

10:00, 29 апр 2022

В МЧС Башкирии сообщили о смертельном пожаре в Кармаскалинском районе, который произошел минувшей ночью. По предоставленным данным, ЧП зарегистрировано в деревне Адзитарово.

Сообщение о возгорании поступило к спасателям в 1:44. По прибытии было установлено, что горит открытым пламенем бревенчатый дом. Ликвидировать огонь удалось в 4:08. 

Тело погибшего 53-летнего мужчины обнаружили во время разбора пожара. Причины произошедшего сейчас пока что устанавливаются.

Ранее в МЧС Башкирии сообщили о пожаре, который произошел в селе Старобаширово Чекмагушевского районе минувшей ночью, 28 апреля. Сообщение о возгорании поступило в ведомство в 2:08.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Кармаскалинский район происшествия пожар
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