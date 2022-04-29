В Башкирии мать убила собственного 11-летнего сына

11:10, 29 апр 2022

В Сибае раскрыли убийство 11-летнего мальчика, пропавшего без вести более 20 лет назад. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщили в следкоме Башкирии. В июле 2001 года в милицию поступило сообщение об исчезновении 11-летнего жителя Сибая. Мальчик уехал на велосипеде из дома бабушки и дедушки, но домой не вернулся. Уголовное дело возбудили, но проведенными тогда следственно-оперативными и розыскными мероприятиями местонахождение ребенка и обстоятельства его исчезновения установить не удалось.







Тело нашли только в 2017 году в лесном массиве на территории Баймакского района. Проведенной сверкой с без вести пропавшими лицами и молекулярно-генетической экспертизой удалось установить, что останки принадлежат пропавшему ребенку. Тем не менее обстоятельства и причина смерти ребенка оставались неизвестными.



— В 2021–2022 годах следователями и криминалистами совместно сотрудниками полиции повторно изучены материалы уголовного дела, вновь допрошены родственники мальчика, установлены новые свидетели, проведены дополнительные оперативно-розыскные мероприятия и современные экспертные исследования, в результате установили подозреваемых, — рассказали в следкоме.





Оказалось, что ребенка убила собственная мать. К этому ее склонил сожитель. После предъявления собранных доказательств женщина созналась в убийстве.



В 2001 году подозреваемые проживали в Сибае. Сожитель испытывал неприязнь к сыну своей возлюбленной, не хотел заниматься его воспитанием. Ситуацию усугубило рождение у пары второго общего ребенка. Мужчина уговорил мать убить старшего сына. Сожители разработали целый план: в июле 2001 года мать предложила сыну собрать веники, он согласился, и они вместе отправились на велосипедах в лес. Там она задушила его поясом от халата, который заранее передал ей сожитель. После этого женщина закопала тело. Останки были обнаружены спустя 16 лет местным жителем.









Сейчас женщина и ее муж в СИЗО. Сейчас паре 52 и 62 года соответственно. Несколько лет назад они перебрались в Уфу. Семья обычная, не маргинальная.

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Фото: следком