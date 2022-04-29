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В столице Башкирии мужчина упал с путепровода на движущийся автомобиль

В столице Башкирии мужчина упал с путепровода на движущийся автомобиль

15:39, 29 апр 2022

Сегодня днем в Уфе мужчина упал на движущийся автомобиль. Он свалился с путепровода на пересечении улицы Лесотехникума и проспекта Салавата Юлаева.

На место прибыла бригада скорой помощи, медики доставили пострадавшего в больницу. Автомобиль Ford Mondeo, на который он упал, получил повреждения.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

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Источник: www.proural.info
Фото: Управление гражданской защиты Уфы
Теги: Уфа происшествия Уфа
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