В столице Башкирии мужчина упал с путепровода на движущийся автомобиль

15:39, 29 апр 2022

Сегодня днем в Уфе мужчина упал на движущийся автомобиль. Он свалился с путепровода на пересечении улицы Лесотехникума и проспекта Салавата Юлаева.



На место прибыла бригада скорой помощи, медики доставили пострадавшего в больницу. Автомобиль Ford Mondeo, на который он упал, получил повреждения.



В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.



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Фото: Управление гражданской защиты Уфы