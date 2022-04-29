В столице Башкирии мужчина упал с путепровода на движущийся автомобиль
15:39, 29 апр 2022
Сегодня днем в Уфе мужчина упал на движущийся автомобиль. Он свалился с путепровода на пересечении улицы Лесотехникума и проспекта Салавата Юлаева.
На место прибыла бригада скорой помощи, медики доставили пострадавшего в больницу. Автомобиль Ford Mondeo, на который он упал, получил повреждения.
В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.
Источник:
www.proural.info
Фото: Управление гражданской защиты Уфы
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