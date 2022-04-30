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В отделе полиции в Башкирии внезапно умер мужчина

В отделе полиции в Башкирии внезапно умер мужчина

10:38, 30 апр 2022

В Уфе 28 апреля около 17.00 в одном из отделов полиции произошел несчастный случай с дедушкой. 74-летний мужчина пришел в уфимский отдел полиции № 1, сообщает издание Башинформ.

«Дело в том, что в рамках уголовного дела ч.2 ст. 159 УК РФ („мошенничество“) он проходил потерпевшим. Пожилой человек выставлял на популярном интернет-сервисе объявление о продаже участка. В полицию пришел для предоставления сведений, находящихся в его сотовом телефоне. И вот, после посещений нескольких кабинетов и передачи телефона он пошел к выходу. В этот момент ему стало плохо», — сообщил собеседник.


На место происшествия была вызвана скорая помощь. Прибывшие медики констатировали смерть пожилого мужчины. Агентство «Башинформ» обратилось за комментарием по поводу инцидента в пресс-службу МВД по РБ.

«Вчера в Отдел полиции № 1 Управления МВД России по Уфе с информацией о совершенном в отношении него мошенничестве обратился уфимец, 1948 года рождения. Мужчине стало плохо. Сотрудниками была оказана первая помощь и вызваны медики. Прибывшая на вызов скорая помощь констатировали смерть, предварительно, наступившую от естественных причин. Точную причину установит судебно-медицинская экспертиза», — пояснили в ведомстве.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа
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