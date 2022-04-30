Ночью в Башкирии водитель насмерть сбил пешехода

11:18, 30 апр 2022

В Уфе на пересечении улиц Кольцевой и Первомайской произошло ДТП. Водитель Mazda 6 наехал на пешехода 30 апреля в 00:38. Об инциденте рассказали в ГИБДД Башкирии.







За рулем иномарки находился 26-летний уфимец. Mazda наехала на пешехода, когда тот переходил дорогу по регулируемому переходу возле дома № 27 на улице Кольцевой. В результате аварии пострадавший с многочисленными травмами был госпитализирован. В больнице пешеход скончался.



Сообщается, что у погибшего не было светоотражающих элементов на одежде. Правоохранители разбираются в причинах и обстоятельствах ДТП.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии водитель "Киа Рио" спровоцировал аварию, пострадала пассажирка.

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