В Башкирии лифт с женщиной сорвался с 8 этажа

11:32, 30 апр 2022

Жительница дома № 24 на улице Блюхера, 22-летняя Анастасия Крылова, в социальных сетях рассказала жуткую историю.







По словам девушки, несчастный случай произошел 15 апреля. В 15:30 она вышла из своей квартиры на восьмом этаже, вошла в кабину лифта, а буквально через несколько секунд он начал трястись и падать.



«Я сразу поняла, что лифт падает и я сейчас умру. Пол, стены, потолок – всё ходило ходуном и издавало жутчайший скрежет металла о металл. Свет "моргал", кабина летела вниз, а я кричала от ужаса. В момент "приземления" я почувствовала довольно упругий удар и лифт остановился», – написала уфимка.





В итоге лифт застрял между первым и вторым этажами. Скорую вызвали местные жители, они же звонили спасателям. Девушка пыталась вызвать диспетчера, но услышала только шипение.



Дозвониться до управляющей компании жилого дома не удалось. После освобождения девушки, лифт продолжил работать.

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