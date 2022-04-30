В Башкирии во время сплавов по реке перевернулись два плавсредства с 14 туристами

16:28, 30 апр 2022

В Белорецком районе на реке Инзер туристы попали в беду. Об инцидентах сообщили в Госкомитете РБ по ЧС. Накануне 10 путешественников из Челябинска сплавлялись на самодельном плоту. На пути им встретилось препятствие в виде нависшего дерева, с которым плот столкнулся и перевернулся. Туристы потеряли свои вещи и документы.







Следом там же сплавлялись другие туристы. Два катамарана, по 4 человека в каждом. Одно плавсредство так же столкнулось с деревом. Туристы оказались в воде, а катамаран уплыл по течению с вещами и документами.



К счастью, все путешественники смогли добраться до берега, развести костер и согреться. Спасатели помогли 4 туристам с катамарана добраться до стоянки основной группы. Остальные от эвакуации отказались. Часть путешественников отправилась на поиски вещей.

Ранее сообщалось, что в Башкирии недалеко от туристической палатки обнаружили труп неизвестной женщины.

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Фото: Госкомитет РБ по ЧС