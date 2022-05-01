В Башкирии 13-летний школьник покончил с собой

09:27, 01 май 2022

В башкирском селе Ахуново с собой покончил 13-летний школьник. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.







Подросток совершил опрометчивый поступок во время того, как его родители были на концерте в местном Дворце культуры. Его тело обнаружили вернувшиеся домой родители. После смерти подростка Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства, но доподлинно неизвестно, из-за чего на самом деле ребенок решился на такой страшный шаг



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