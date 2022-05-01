Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии 13-летний школьник покончил с собой

В Башкирии 13-летний школьник покончил с собой

09:27, 01 май 2022

В башкирском селе Ахуново с собой покончил 13-летний школьник. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

Подросток совершил опрометчивый поступок во время того, как его родители были на концерте в местном Дворце культуры. Его тело обнаружили вернувшиеся домой родители. После смерти подростка Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства, но доподлинно неизвестно, из-за чего на самом деле ребенок решился на такой страшный шаг

Напоминаем, что по всей России работает Единый телефон доверия для детей и подростков: 8-800-2000-122. На линии работают профессиональный психологи, всегда готовые оказать помощь. Туда можно и нужно звонить в случаях сложной жизненной ситуации. Звонок бесплатный и анонимный.

Читайте также:

В Башкирии мать убила собственного 11-летнего сына
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Учалинский район происшествия
Читайте также

В Башкирии обнаружили тело 12-летнего школьника
Происшествия в Башкирии
В Башкирии обнаружили тело 12-летнего школьника
В Благоварском районе в сарае обнаружили бездыханное тело подростка
Происшествия в Башкирии
В Благоварском районе в сарае обнаружили бездыханное тело подростка
В Салаватском районе обнаружили тело подростка
---
В Салаватском районе обнаружили тело подростка
В Зилаирском районе в теплице обнаружили тело подростка с предсмертной запиской
Происшествия в Башкирии
В Зилаирском районе в теплице обнаружили тело подростка с предсмертной запиской


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: