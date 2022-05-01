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В Башкирии водитель ВАЗ-21123 сбил 14-летнюю девушку

В Башкирии водитель ВАЗ-21123 сбил 14-летнюю девушку

09:50, 01 май 2022

ДТП в Башкирии произошло вчера в девятом часу вечера в Салавате

На перекрестке ул. Строителей-Северная  25-летний местный житель,  управляя ВАЗ-21123, допустил наезд на 14-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии восьмиклассница с различными травмами госпитализирована. По факту дорожно-транспортного происшествия начато разбирательство.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе на пересечении улиц Кольцевой и Первомайской произошло ДТП. Водитель Mazda 6 наехал на пешехода 30 апреля в 00:38. Об инциденте рассказали в ГИБДД Башкирии.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Салават происшествия ДТП
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