В Башкирии водитель ВАЗ-21123 сбил 14-летнюю девушку

09:50, 01 май 2022

ДТП в Башкирии произошло вчера в девятом часу вечера в Салавате



На перекрестке ул. Строителей-Северная 25-летний местный житель, управляя ВАЗ-21123, допустил наезд на 14-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.



В результате аварии восьмиклассница с различными травмами госпитализирована. По факту дорожно-транспортного происшествия начато разбирательство.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе на пересечении улиц Кольцевой и Первомайской произошло ДТП. Водитель Mazda 6 наехал на пешехода 30 апреля в 00:38. Об инциденте рассказали в ГИБДД Башкирии.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ