В столице Башкирии на строительной площадке загорелся вагончик
09:56, 01 май 2022
Накануне, 30 апреля, в Уфе произошел пожар на стройплощадке по улице 8 марта. По словам очевидцев, которым удалось снять видео из дома напротив, объект загорелся в двенадцатом часу ночи.
Свидетели отмечают, что пламя охватило кустарник и один из строительных вагончиков. На месте работают пожарные и другие экстренные службы.
Подробности случившегося уточняются, новость дополняется.
Ранее в МЧС Башкирии сообщили о смертельном пожаре в Кармаскалинском районе, который произошел минувшей ночью. По предоставленным данным, ЧП зарегистрировано в деревне Адзитарово.
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Источник:
www.bashinform.ru
Фото: скрин видео
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