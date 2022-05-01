В столице Башкирии на строительной площадке загорелся вагончик

09:56, 01 май 2022

Накануне, 30 апреля, в Уфе произошел пожар на стройплощадке по улице 8 марта. По словам очевидцев, которым удалось снять видео из дома напротив, объект загорелся в двенадцатом часу ночи.



Свидетели отмечают, что пламя охватило кустарник и один из строительных вагончиков. На месте работают пожарные и другие экстренные службы.



Подробности случившегося уточняются, новость дополняется.



Ранее в МЧС Башкирии сообщили о смертельном пожаре в Кармаскалинском районе, который произошел минувшей ночью. По предоставленным данным, ЧП зарегистрировано в деревне Адзитарово.



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Фото: скрин видео