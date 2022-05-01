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В Башкирии питон спрятался от своего пьяного хозяина под стеллажами в магазине

В Башкирии питон спрятался от своего пьяного хозяина под стеллажами в магазине

10:28, 01 май 2022

В одном из продуктовых магазинов башкирского города Стерлитамака огромный питон спрятался под стеллаж. Изначально в супермаркет его на собственной шее принес пьяный мужчина. В какой-то момент змея сорвалась и уползла подальше от хозяина. Об этом «КП-Уфа» сообщила горожанка.

Когда питон по имени Ева уполз под стеллаж с продуктами, хозяин попытался его оттуда вытащить своими руками, но змея сопротивлялась. Персонал магазина пытался вразумить мужчину и остановить его попытки, однако он самоотверженно старался вытянуть питомца, время от времени выкрикивая его имя. Все происходящее на камеру засняла очевидица.

– На кассе стою – и этот мужик уже около этого прилавка лежит. Кричит: «Ева, Ева!» – и пытается достать. Сотрудники выгнали всех покупателей и заперли магазин. Она осталась там, боится под прилавком. Как сказали покупатели, он зашел со змеей на шее. Потом она видимо с него соскользнула, – рассказала собеседница «КП-Уфа».


В конечном счете на место происшествия приехали полицейские. Они задержали хозяина питона и увезли его в отдел. Саму змею так же удалось вытащить из-под стеллажа.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке
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