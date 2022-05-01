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В столице Башкирии загорелся шатер, где жарили шашлыки

В столице Башкирии загорелся шатер, где жарили шашлыки

11:57, 01 май 2022

В Уфе в парке имени Ивана Якутова загорелся шатер, где жарили шашлыки. Об этом сообщили уфимцы сегодня, 1 мая. В шестом часу утра появился клубок черного дыма от пожара, рассказывают очевидцы.

— У них вечные проблемы были с этими шатрами. Лет 12 назад работала в парке. За сезон несколько раз случались возгорания. Мелкие конечно, но все же народ эвакуировать приходилось, — делится воспоминаниями уфимка в соцсетях.

Уточняется, что пожар потушен.

Ранее сообщалось о том, что в столице Башкирии на строительной площадке загорелся вагончик. По словам очевидцев, которым удалось снять видео из дома напротив, объект загорелся в двенадцатом часу ночи.

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Источник: ufa1.ru
Фото: ufa.rb / Telegram.com
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар
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