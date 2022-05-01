В Башкирии из окна выпала 4-летняя девочка

12:10, 01 май 2022

В Стерлитамаке четырёхлетняя девочка выпала из окна четвёртого этажа дома по улице Карла Либкнехта. Об этом сообщили в госкомитете республики по ЧС.



Несчастный случай произошёл накануне вечером, 30 апреля. К счастью, ребёнок остался жив, но получил травмы различной степени тяжести. Малышку госпитализировали в городскую клиническую больницу №1.







«Открытое окно – опасность для ребенка! Падение из окна является одной из основных причин детского травматизма и смертности, особенно в городах. Дети очень уязвимы перед раскрытым окном из-за естественной любознательности», - предупредили в ведомстве.



Напомним, ранее двухлетняя девочка погибла, выпав из окна пятого этажа в Уфе.

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