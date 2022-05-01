В Башкирии экстренно сел Боинг-737 из-за отказа оборудования

17:45, 01 май 2022

Из-за отказа левого генератора самолет Boeing-737, который следовал по маршруту «Москва — Ереван», экстренно приземлился в уфимском аэропорту.



Происшествие случилось днем 30 апреля. Как сообщил телеграм-канал Aviaincident, посадка благополучно завершилась в 16:49 по местному времени.



Никто из 127 пассажиров и 7 членов экипажа, которые находились на борту, не пострадал.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе в парке имени Ивана Якутова загорелся шатер, где жарили шашлыки. Об этом сообщили уфимцы сегодня, 1 мая. В шестом часу утра появился клубок черного дыма от пожара, рассказывают очевидцы.



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