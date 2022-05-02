В Башкирии ночью в кювет вылетели сразу два автомобиля
14:04, 02 май 2022
Сегодня, 2 мая в Дюртюлинском районе Башкирии произошло две аварии, при которых автомобили вылетели с проезжей части в кювет.
Так, сегодня ДТП случилось в поселке Ярмино. Водитель «ВАЗ-2121» не справился с управлением и съехал в овраг. К счастью, мужчина отделался царапинами.
Минувшей ночью похожая авария произошла между селами Чишма и Сикаликуль. 34-летний водитель «Лады Гранты» не справился с управлением и выехал в кювет. Травмы получили двое его пассажиров 22 и 26 лет, им понадобилась помощь медиков.
Ранее сообщалось о том, что в Уфе на пересечении улиц Кольцевой и Первомайской произошло ДТП. Водитель Mazda 6 наехал на пешехода 30 апреля в 00:38. Об инциденте рассказали в ГИБДД Башкирии.