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В Башкирии ночью в кювет вылетели сразу два автомобиля

В Башкирии ночью в кювет вылетели сразу два автомобиля

14:04, 02 май 2022

Сегодня, 2 мая в Дюртюлинском районе Башкирии произошло две аварии, при которых автомобили вылетели с проезжей части в кювет.

Так, сегодня ДТП случилось в поселке Ярмино. Водитель «ВАЗ-2121» не справился с управлением и съехал в овраг. К счастью, мужчина отделался царапинами.

Минувшей ночью похожая авария произошла между селами Чишма и Сикаликуль. 34-летний водитель «Лады Гранты» не справился с управлением и выехал в кювет. Травмы получили двое его пассажиров 22 и 26 лет, им понадобилась помощь медиков.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе на пересечении улиц Кольцевой и Первомайской произошло ДТП. Водитель Mazda 6 наехал на пешехода 30 апреля в 00:38. Об инциденте рассказали в ГИБДД Башкирии.

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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Дюртюлинский район происшествия аварии
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