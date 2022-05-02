В Башкирии стала известна причина трагедии, в которой школьник покончил с собой

16:18, 02 май 2022

В селе Ахуново Учалинского района Башкирии произошла трагедия. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. По данным издания, там 13-летний школьник покончил с собой.







Сообщается, что одноклассница погибшего сняла на видео, как он показывал учительнице неприличные жесты. Ролик выложили в школьный чат, однако быстро удалили. Но мама ученика узнала, как ведет себя сын на уроках. Дома родительница отругала школьника, дала задание – убраться в огороде. После мама и папа ушли на концерт в местный ДК. Вернувшись, они обнаружили тело своего 13-летнего сына.



Как сообщает Baza, Следком возбудил уголовное дело по статье за доведение до самоубийства. От комментариев в региональном ведомстве отказались.





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Фото: Baza