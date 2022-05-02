Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии стала известна причина трагедии, в которой школьник покончил с собой

В Башкирии стала известна причина трагедии, в которой школьник покончил с собой

16:18, 02 май 2022

В селе Ахуново Учалинского района Башкирии произошла трагедия. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. По данным издания, там 13-летний школьник покончил с собой.

Сообщается, что одноклассница погибшего сняла на видео, как он показывал учительнице неприличные жесты. Ролик выложили в школьный чат, однако быстро удалили. Но мама ученика узнала, как ведет себя сын на уроках. Дома родительница отругала школьника, дала задание – убраться в огороде. После мама и папа ушли на концерт в местный ДК. Вернувшись, они обнаружили тело своего 13-летнего сына.

Как сообщает Baza, Следком возбудил уголовное дело по статье за доведение до самоубийства. От комментариев в региональном ведомстве отказались.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: Baza
Теги: Учалинский район происшествия
Читайте также

В Башкирии 13-летний школьник покончил с собой
Происшествия в Башкирии
В Башкирии 13-летний школьник покончил с собой
В Башкирии обнаружили тело 12-летнего школьника
Происшествия в Башкирии
В Башкирии обнаружили тело 12-летнего школьника
В Стерлитамаке мужчина свел счеты с жизнью после ссоры с женой
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамаке мужчина свел счеты с жизнью после ссоры с женой
В Благоварском районе в сарае обнаружили бездыханное тело подростка
Происшествия в Башкирии
В Благоварском районе в сарае обнаружили бездыханное тело подростка


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: