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В Башкирии загорелся балкон в многоэтажке

В Башкирии загорелся балкон в многоэтажке

16:49, 02 май 2022

Утром 2 мая в Стерлитамаке загорелась квартира в пятиэтажном доме – пострадали два человека.

По данным пресс-службы МЧС Башкирии, пожар произошел около 10.37 в Стерлитамаке в пятиэтажке по улице Вокзальная. На место немедленно выехали пожарные и медики. Оказалось, что огонь распространился с балкона квартиры на четвертом этаже дома.

Пострадали как минимум два человека – мужчина 1975 года рождения получил ожоги 80% тела и женщина 1936 года рождения. Их доставили в городские больницы.

По предварительной версии, пожар на балконе мог начаться из-за неосторожности при курении. Точные причины возгорания сейчас устанавливают дознаватели МЧС.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке пожар
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