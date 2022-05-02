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В столице Башкирии девочка застряла между трубой и стеной дома

В столице Башкирии девочка застряла между трубой и стеной дома

17:50, 02 май 2022

В Уфе девятилетняя девочка застряла между трубой и стеной дома. Подробности ЧП передает Управление гражданской защиты Уфы.

О случившемся спасателям сообщила мама девочки. Она рассказала, что ее дочь оказалась в ловушке — между газовой трубой и стеной дома.

Чтобы помочь ребенку, спасателям пришлось отжать трубу. 

Ранее сотрудники Управления гражданской защиты Уфы помогли трехлетнему ребенку. Мальчик вместе с сестрой играл возле напольного спортивного комплекса. В процессе ему захотелось просунуть голову между планками. Сделать это малышу удалось, однако выбраться он уже не смог.

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Источник: i-gazeta.com
Фото: Управление гражданской защиты г. Уфы
Теги: Уфа происшествия Уфа
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