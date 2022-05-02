В столице Башкирии девочка застряла между трубой и стеной дома
17:50, 02 май 2022
В Уфе девятилетняя девочка застряла между трубой и стеной дома. Подробности ЧП передает Управление гражданской защиты Уфы.
О случившемся спасателям сообщила мама девочки. Она рассказала, что ее дочь оказалась в ловушке — между газовой трубой и стеной дома.
Чтобы помочь ребенку, спасателям пришлось отжать трубу.
Ранее сотрудники Управления гражданской защиты Уфы помогли трехлетнему ребенку. Мальчик вместе с сестрой играл возле напольного спортивного комплекса. В процессе ему захотелось просунуть голову между планками. Сделать это малышу удалось, однако выбраться он уже не смог.