Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

Жительница Башкирии поговорила по телефону и лишилась 900 тысяч рублей

Жительница Башкирии поговорила по телефону и лишилась 900 тысяч рублей

18:50, 02 май 2022

Жительница Уфы лишилась крупной суммы денег после телефонного разговора. Сама горожанка призналась, что все произошло как во сне.

Женщина ответила на телефонный звонок. Неизвестный собеседник представился сотрудником банка и предостерег от потери денег: якобы неизвестные в этот самый момент пытаются списать с ее счета все накопления.

Женщина не на шутку испугалась и согласилась делать все по инструкции. В итоге она перевела на указанный собеседником «безопасный» счет почти 900 тысяч рублей. Куда они ушли на самом деле — теперь выясняет полиция и настоящие сотрудники банка.

Читайте также:

Жительница Башкирии попалась на уловки "моряка из Дании" и лишилась больше 1 млн рублей
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: news102.ru
Фото: pixabay
Теги: Уфа происшествия Уфа
Читайте также

В Уфе женщина лишилась 3,5 миллионов рублей, ее запугивали в течение 5 дней
Происшествия в Башкирии
В Уфе женщина лишилась 3,5 миллионов рублей, ее запугивали в течение 5 дней
В Белорецком районе мошенница похитила со счета пенсионерки 57 тысяч рублей
Происшествия в Башкирии
В Белорецком районе мошенница похитила со счета пенсионерки 57 тысяч рублей
Жительница Башкирии попалась на уловки "моряка из Дании" и лишилась больше 1 млн рублей
Происшествия в Башкирии
Жительница Башкирии попалась на уловки "моряка из Дании" и лишилась больше 1 млн рублей
Жительница Башкирии позвонила в банк и неожиданно узнала, что должна крупную сумму денег
Происшествия в Башкирии
Жительница Башкирии позвонила в банк и неожиданно узнала, что должна крупную сумму денег


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: