Жительница Башкирии поговорила по телефону и лишилась 900 тысяч рублей

18:50, 02 май 2022

Жительница Уфы лишилась крупной суммы денег после телефонного разговора. Сама горожанка призналась, что все произошло как во сне.



Женщина ответила на телефонный звонок. Неизвестный собеседник представился сотрудником банка и предостерег от потери денег: якобы неизвестные в этот самый момент пытаются списать с ее счета все накопления.



Женщина не на шутку испугалась и согласилась делать все по инструкции. В итоге она перевела на указанный собеседником «безопасный» счет почти 900 тысяч рублей. Куда они ушли на самом деле — теперь выясняет полиция и настоящие сотрудники банка.



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Фото: pixabay