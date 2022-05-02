Жительница Башкирии поговорила по телефону и лишилась 900 тысяч рублей
18:50, 02 май 2022
Жительница Уфы лишилась крупной суммы денег после телефонного разговора. Сама горожанка призналась, что все произошло как во сне.
Женщина ответила на телефонный звонок. Неизвестный собеседник представился сотрудником банка и предостерег от потери денег: якобы неизвестные в этот самый момент пытаются списать с ее счета все накопления.
Женщина не на шутку испугалась и согласилась делать все по инструкции. В итоге она перевела на указанный собеседником «безопасный» счет почти 900 тысяч рублей. Куда они ушли на самом деле — теперь выясняет полиция и настоящие сотрудники банка.