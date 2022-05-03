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В Башкирии водитель ВАЗ-2108 разбился вместе с пассажиром

В Башкирии водитель ВАЗ-2108 разбился вместе с пассажиром

10:08, 03 май 2022

Вчера утром, 2 мая, в Белокатайском районе Башкирии водитель ВАЗ-2108 разбился вместе с пассажиром. Подробности происшествия рассказали сотрудники пресс-службы региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла в селе Ургала. 58-летний местный житель, управляя «восьмеркой», внезапно улетел в кювет. Машина опрокинулась, и в результате случившегося ДТП пострадал сам шофер, а также 33-летний пассажир. Оба получили травмы различной степени тяжести и были впоследствии доставлены в больницу.


Как стало известно инспекторам ГИБДД, у водителя ВАЗа не было водительского удостоверения, а также автомобиль, которым он управлял, не был зарегистрирован в установленном порядке.

В настоящее время правоохранители ведут по произошедшей аварии проверку, уже назначен ряд экспертиз.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: происшествия аварии Белокатайский район
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