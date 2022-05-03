В Башкирии нашли мертвым пропавшего в прошлом году молодого парня
10:35, 03 май 2022
В Башкирии завершились поиски пропавшего 25-летнего Рамазана Назарова из Благовещенска. Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», парня нашли мертвым.
Причина его смерти не уточняется.
Напомним, ранее сообщалось, что 15 ноября 2021 года 25-летний Рамазан Назаров вышел из дома и не вернулся. Поиски молодого мужчины возобновлялись в январе 2022 года, однако найти его живым волонтерам так и не удалось.