В Башкирии нашли мертвым пропавшего в прошлом году молодого парня

10:35, 03 май 2022

В Башкирии завершились поиски пропавшего 25-летнего Рамазана Назарова из Благовещенска. Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», парня нашли мертвым.



Причина его смерти не уточняется.



Напомним, ранее сообщалось, что 15 ноября 2021 года 25-летний Рамазан Назаров вышел из дома и не вернулся. Поиски молодого мужчины возобновлялись в январе 2022 года, однако найти его живым волонтерам так и не удалось.



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