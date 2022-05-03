В столице Башкирии двое мужчин избили массажистку

14:46, 03 май 2022

В Уфе полицейскими были задержаны двое мужчин, которые избили и пытались ограбить массажистку. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Уфе. Ими оказались 19-летний студент и его 34-летний приятель. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».







По данным ведомства, двое мужчин решили воспользоваться услугами массажистки. Приехав в квартиру 48-летней женщины, молодые люди начали наносить удары в различные части тела и требовать денег. Не найдя наличности, они силой выволокли потерпевшую на улицу и посадили в такси. По дороге один из молодых людей захотел пивного напитка. В этот момент уфимка выбежала из авто и обратилась за помощью к прохожему, который оказался пенсионером органов внутренних дел. Позвонив в полицию, он сообщил о случившемся.

«На момент совершения преступления находились в состоянии алкогольного опьянения. Расследование продолжается», — добавили в пресс-службе УМВД России по Уфе.

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