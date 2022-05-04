Массовая авария в Башкирии: одна из машин перевернулась на крышу
10:03, 04 май 2022
В Уфе 3 мая около одиннадцати часов вечера произошло ДТП с двумя ВМW. Одна из иномарок перевернулась на крышу. Фотографии быстро разлетелись по соцсетям. Однако, оказалось, что водитель немецкого паркетника не виноват в аварии.
Как рассказали в столичной Госавтоинспекции, в ВМW X1 влетел 32-летний житель Татарстана. Он находился за рулем ВАЗ-2115. Во время аварии отечественная легковушка двигалась по улице Некрасова, иномарка — по Софьи Перовской.
От удара «немец» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВМW 520, после чего перевернулся. В результате ДТП чудом никто не пострадал.
— Автомашины получили механические повреждения, — сообщили в ГИБДД.