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Массовая авария в Башкирии: одна из машин перевернулась на крышу

Массовая авария в Башкирии: одна из машин перевернулась на крышу

10:03, 04 май 2022

В Уфе 3 мая около одиннадцати часов вечера произошло ДТП с двумя ВМW. Одна из иномарок перевернулась на крышу. Фотографии быстро разлетелись по соцсетям. Однако, оказалось, что водитель немецкого паркетника не виноват в аварии.

Как рассказали в столичной Госавтоинспекции, в ВМW X1 влетел 32-летний житель Татарстана. Он находился за рулем ВАЗ-2115. Во время аварии отечественная легковушка двигалась по улице Некрасова, иномарка — по Софьи Перовской.

От удара «немец» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВМW 520, после чего перевернулся. В результате ДТП чудом никто не пострадал.

— Автомашины получили механические повреждения, — сообщили в ГИБДД.

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Источник: ufa1.ru
Фото: «БашДТП» / t.me
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
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