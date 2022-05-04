Массовая авария в Башкирии: одна из машин перевернулась на крышу

10:03, 04 май 2022

В Уфе 3 мая около одиннадцати часов вечера произошло ДТП с двумя ВМW. Одна из иномарок перевернулась на крышу. Фотографии быстро разлетелись по соцсетям. Однако, оказалось, что водитель немецкого паркетника не виноват в аварии.







Как рассказали в столичной Госавтоинспекции, в ВМW X1 влетел 32-летний житель Татарстана. Он находился за рулем ВАЗ-2115. Во время аварии отечественная легковушка двигалась по улице Некрасова, иномарка — по Софьи Перовской.



От удара «немец» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВМW 520, после чего перевернулся. В результате ДТП чудом никто не пострадал.



— Автомашины получили механические повреждения, — сообщили в ГИБДД.

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Фото: «БашДТП» / t.me