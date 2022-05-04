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В Башкирии водитель "Газели" насмерть сбил женщину

В Башкирии водитель "Газели" насмерть сбил женщину

10:13, 04 май 2022

Авария в Башкирии произошла накануне в десятом часу вечера в Хайбуллинском районе

На 43 км автодороги Юлдыбаево-Акъяр-Сара 46-летний житель Зианчуринского района, управляя цельнометаллической "Газелью", допустил наезд на 56-летнюю женщину, которая, предположительно, шла по краю проезжей части в попутном направлении.

В результате аварии пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия. Со слов водителя, женщина шла по проезжей части без светоотражающих элементов. По факту дорожно-транспортного происшествия начато разбирательство.

Ранее сообщалось о массовой аварии в Башкирии: одна из машин перевернулась на крышу.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Хайбуллинский район происшествия ДТП
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