В Башкирии водитель "Газели" насмерть сбил женщину
10:13, 04 май 2022
Авария в Башкирии произошла накануне в десятом часу вечера в Хайбуллинском районе
На 43 км автодороги Юлдыбаево-Акъяр-Сара 46-летний житель Зианчуринского района, управляя цельнометаллической "Газелью", допустил наезд на 56-летнюю женщину, которая, предположительно, шла по краю проезжей части в попутном направлении.
В результате аварии пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия. Со слов водителя, женщина шла по проезжей части без светоотражающих элементов. По факту дорожно-транспортного происшествия начато разбирательство.
Ранее сообщалось о массовой аварии в Башкирии: одна из машин перевернулась на крышу.
Читайте также:В Башкирии водитель ВАЗ-2108 разбился вместе с пассажиром
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
ДТП в Давлекановском районе: водитель Renault Duster насмерть сбил 52-летнюю женщину
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель ВАЗ-2107 совершил наезд на 67-летнего пешехода
Происшествия в Башкирии
В Мечетлинском районе пьяный полицейский насмерть задавил женщину
Происшествия в Башкирии
В Белорецком районе грузовик сбил женщину на обочине