В Башкирии водитель "Газели" насмерть сбил женщину

10:13, 04 май 2022

Авария в Башкирии произошла накануне в десятом часу вечера в Хайбуллинском районе







На 43 км автодороги Юлдыбаево-Акъяр-Сара 46-летний житель Зианчуринского района, управляя цельнометаллической "Газелью", допустил наезд на 56-летнюю женщину, которая, предположительно, шла по краю проезжей части в попутном направлении.



В результате аварии пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия. Со слов водителя, женщина шла по проезжей части без светоотражающих элементов. По факту дорожно-транспортного происшествия начато разбирательство.



Ранее сообщалось о массовой аварии в Башкирии: одна из машин перевернулась на крышу.

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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ