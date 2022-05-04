В Башкирии депутата обвинили в избиении пенсионера

10:35, 04 май 2022

Депутата горсовета Благовещенска Арсения Камалова обвинили в избиении пожилого отца его бывшей супруги.



Как сообщает Mash, Камалов ударил дедушку в лицо, от чего мужчина упал на землю. Затем депутат бил его ногами по голове.







— По сути, беспричинно всё произошло, потому что я сказал, что это и моя внучка тоже. Ну и буквально через секунду удар в лицо, в глаз, потом с ноги по голове, как сказал свидетель. Я упал сразу, человек, если его можно так назвать, более 100 килограммов там… И всё это время, пока это происходило, я думал, что меня убивают просто, — приводит слова пенсионера издание Shot.



Однако у Камалова другая версия. По его словам, он сам получил травму от ударов тестя.



Депутат рассказал, что он приехал к экс-супруге с дочерью. До этого он забирал ребенка, чтобы провести с ней время. Камалов попросил выйти бывшую жену на улицу, чтобы она забрала девочку. Но вместо нее у машины появился бывший тесть. Как отметил депутат, мужчина был нетрезвый. Отдавать дочь человеку в таком состоянии Камалов не захотел, из-за чего развязался конфликт.





— Кто отдаст ребенка, которому трех лет нет даже, нетрезвому, пускай даже дедушке, — рассказал Камалов. — Он в машину лезет, дергает дверь. Я его отталкиваю, он говорит, это его внучка, и он меня стукнул. Я его не бил, а отталкивал, у него глаз красный, потому что я пальцем случайно задел. А он меня стукнул по уху. Я просто не дал ребенка пьяному дедушке, зачем я, папа, буду пьяному человеку отдавать свое чадо.



По мнению депутата, конфликт был подстроен. Также СМИ пишут, что депутат поднимал руку на свою жену, когда они были вместе, и угрожал ей, Камалов заявил, что таких случаев не было.



В МВД Башкирии сообщили, что после произошедшего оба мужчины написали заявления друг на друга. Отдел полиции № 8 Уфы проводит проверку по инциденту.









— Выданы направления на прохождение судебно-медицинской экспертизы, после получения результатов которой будет принято процессуальное решение, — отметили в ведомстве.

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Фото: Арсений Камалов / Vk.com