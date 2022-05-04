В Башкирии прорвало трубопровод с нефтью

11:48, 04 май 2022

В Аургазинском районе Башкирии прорвался трубопровод с нефтью. Горючее затопило территорию возле деревни Кшанны. Сегодня, 4 мая, экоактивисты опубликовали видео, на кадрах которого видно, что нефтяная река разливается на несколько метров. Очень близко к месту разлива стоят жилые дома.







— Южно-Уральским управлением Роприроднадзора ведётся работа по данному инциденту, — сообщили активисты.



Прокуратура Аургазинского района проводит проверку в связи с загрязнением земельного участка нефтепродуктами. По предварительным данным, площадь разлива составила более 500 кв. м.





— На место происшествия для установления обстоятельств и причин произошедшего, координации деятельности контролирующих органов выехал прокурор района Александр Фадеев. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению законодательства об охране окружающей среды. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — рассказали в ведомстве.

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Фото: скрин видео