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В Башкирии водитель иномарки на «зебре» сбил двух несовершеннолетних девочек

В Башкирии водитель иномарки на «зебре» сбил двух несовершеннолетних девочек

18:49, 04 май 2022

В Уфе водитель иномарки сбил на пешеходном переходе двух несовершеннолетних девочек.

Как сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Уфе, инцидент произошел сегодня днем, 4 мая, на улице Рихарда Зорге. Известно, что 32-летний мужчина за рулем автомобиля «Skoda Kodiaq» сбил двух девочек 16 и 12 лет, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. В результате аварии детей с различными травмами доставили в больницу.

«На месте работают сотрудники ГИБДД. Подробности ДТП уточняются», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии водитель "Газели" насмерть сбил женщину.  

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Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
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