В Башкирии водитель иномарки на «зебре» сбил двух несовершеннолетних девочек
18:49, 04 май 2022
В Уфе водитель иномарки сбил на пешеходном переходе двух несовершеннолетних девочек.
Как сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Уфе, инцидент произошел сегодня днем, 4 мая, на улице Рихарда Зорге. Известно, что 32-летний мужчина за рулем автомобиля «Skoda Kodiaq» сбил двух девочек 16 и 12 лет, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. В результате аварии детей с различными травмами доставили в больницу.
«На месте работают сотрудники ГИБДД. Подробности ДТП уточняются», — добавили в ведомстве.