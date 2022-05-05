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В Башкирии в аварии двух автомобилей пострадала 5-летняя девочка

В Башкирии в аварии двух автомобилей пострадала 5-летняя девочка

10:53, 05 май 2022

В Уфе столкнулись два автомобиля: госпитализирована 5-летняя девочка.

В Уфе на Затонском шоссе 29-летняя женщина за рулем «Renault Sandero» врезалась в «Chevrolet Aveo», после чего наехала на ограждение — в результате 5-летняя пассажирка госпитализирована с травмой головы. ДТП произошло накануне, 4 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Уфе.

“По факту ДТП начато административное расследование”, — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии водитель иномарки на «зебре» сбил двух несовершеннолетних девочек

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
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