В Башкирии в аварии двух автомобилей пострадала 5-летняя девочка
10:53, 05 май 2022
В Уфе столкнулись два автомобиля: госпитализирована 5-летняя девочка.
В Уфе на Затонском шоссе 29-летняя женщина за рулем «Renault Sandero» врезалась в «Chevrolet Aveo», после чего наехала на ограждение — в результате 5-летняя пассажирка госпитализирована с травмой головы. ДТП произошло накануне, 4 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Уфе.
“По факту ДТП начато административное расследование”, — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии водитель иномарки на «зебре» сбил двух несовершеннолетних девочек.
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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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