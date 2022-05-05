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В Башкирии рабочий провёл под завалами траншеи час и выжил

В Башкирии рабочий провёл под завалами траншеи час и выжил

15:56, 05 май 2022

Пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы сегодня, 5 мая, сообщила, что в столице спасли рабочего, с которым произошел несчастный случай. По предоставленным данным, 38-летнего мужчину засыпало грунтом.

Информация о случившемся поступила к спасателям около 13:00. Очевидцы сообщили, что ЧП произошло на улице Тюлькина. Во время проведения земляных работ стенка шестиметровой траншеи, где находился пострадавший, обвалилась. 

Уфимец провел в ловушке около часа, никаких серьезных травм он не получил. После того, как его спасли, мужчина отказался от госпитализации. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: скрин видео
Теги: Уфа происшествия Уфа
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