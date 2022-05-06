Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

Жительница Башкирии, тайно убившая сына из-за любовника, обращалась в передачу «Жди меня»

Жительница Башкирии, тайно убившая сына из-за любовника, обращалась в передачу «Жди меня»

07:53, 06 май 2022

На днях Башкирию потрясла новость о жестоком убийстве ребенка, произошедшее 20 лет назад. Жительница Сибая Гульнара А. по просьбе сожителя заманила своего 11-летнего сына в лес, где задушила его поясом и закопала тело. Все это время женщина делала вид, что убита горем и разыскивает сына. Как сообщает издание «Курьер. Среда», Гульнара даже обращалась на федеральную передачу «Жди меня», где, обливаясь слезами, рассказывала, что ищет своего любимого сынишку и верит, что он обязательно найдется живым.

- На передачу обращалась, только вот зачем, если сама же убила сына. Я знаю, что мальчик жил с ее мамой в Баймаке, когда она сошлась с нынешним мужем своим. Конечно, у нас в голове не укладывается эта трагедия, - рассказала в беседе с изданием местная жительница Римма А.

Сейчас 52-летняя женщина и ее 62-летний сожитель находятся в СИЗО. Им предъявлено обвинение в убийстве малолетнего, а также в подстрекательстве и пособничестве в его совершении.


Напомним, эта громкая история произошла в Сибае в июле 2001 года. Малыш уехал на велосипеде в гости к бабушке, а на обратном пути пропал. Его останки нашли спустя 16 лет в лесу грибники. Экспертиза показала, что кости принадлежат пропавшему школьнику. Лишь только в 2022 году следователям и полицейским удалось выйти на след убийц и установить их причастность к преступлению.

Читайте также:

В Башкирии мать убила собственного 11-летнего сына
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Сибай происшествия
Читайте также

Пожизненная тюрьма может грозить жительнице Дюртюлей за убийство годовалого сына
Человек и закон в Башкирии
Пожизненная тюрьма может грозить жительнице Дюртюлей за убийство годовалого сына
В Салаватском районе в ходе ссоры мать убила своего сына
Происшествия в Башкирии
В Салаватском районе в ходе ссоры мать убила своего сына
В Дюртюлинском районе осудят женщину, которая задушила собственного ребенка
Происшествия в Башкирии
В Дюртюлинском районе осудят женщину, которая задушила собственного ребенка
В Башкирии мать убила собственного 11-летнего сына
Происшествия в Башкирии
В Башкирии мать убила собственного 11-летнего сына


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: