Жительница Башкирии, тайно убившая сына из-за любовника, обращалась в передачу «Жди меня»

07:53, 06 май 2022

На днях Башкирию потрясла новость о жестоком убийстве ребенка, произошедшее 20 лет назад. Жительница Сибая Гульнара А. по просьбе сожителя заманила своего 11-летнего сына в лес, где задушила его поясом и закопала тело. Все это время женщина делала вид, что убита горем и разыскивает сына. Как сообщает издание «Курьер. Среда», Гульнара даже обращалась на федеральную передачу «Жди меня», где, обливаясь слезами, рассказывала, что ищет своего любимого сынишку и верит, что он обязательно найдется живым.







- На передачу обращалась, только вот зачем, если сама же убила сына. Я знаю, что мальчик жил с ее мамой в Баймаке, когда она сошлась с нынешним мужем своим. Конечно, у нас в голове не укладывается эта трагедия, - рассказала в беседе с изданием местная жительница Римма А.



Сейчас 52-летняя женщина и ее 62-летний сожитель находятся в СИЗО. Им предъявлено обвинение в убийстве малолетнего, а также в подстрекательстве и пособничестве в его совершении.





Напомним, эта громкая история произошла в Сибае в июле 2001 года. Малыш уехал на велосипеде в гости к бабушке, а на обратном пути пропал. Его останки нашли спустя 16 лет в лесу грибники. Экспертиза показала, что кости принадлежат пропавшему школьнику. Лишь только в 2022 году следователям и полицейским удалось выйти на след убийц и установить их причастность к преступлению.

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