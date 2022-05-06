Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии пропал 31-летний Тимур Денисов

В Башкирии пропал 31-летний Тимур Денисов

09:12, 06 май 2022

В Уфе 2 февраля 2022 года пропал 31-летний Тимур Денисов. Как сообщили в волонтерской группе «ДПСО „БаРС“ (БашРегионСпас)» в соцсети «ВКонтакте», он вышел из дома буквально ненадолго, но обратно не вернулся. До сих пор ничего неизвестно о его местонахождении.

«Просим обратить внимание каждого жителя Уфы, возможно, вы видели Тимура или вам что-либо известно о нём. Его очень ждут дома. Близкие переживают и не теряют надежды. Мы проверяем каждое из немногочисленных свидетельств, которые к нам поступают, но пока ни одно из них не подтвердилось», - написали добровольцы.

Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленые.

Был одет в черную болоньевую куртку с капюшоном, черные спортивные штаны, серо-черную полосатую шапку и черные угги.

Всех, кто знает о его местонахождении, просят сообщить информацию по телефонам:  8-937-3-102-112 или 112.

Читайте также:

В Башкирии без вести пропала женщина со шрамами на руках
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru
Фото: группа «ДПСО „БаРС“ (БашРегионСпас)», Vk
Теги: Уфа происшествия происшествия Уфа поиск
Читайте также

В Башкирии пропал житель Уфы Тимур Денисов
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропал житель Уфы Тимур Денисов
В Башкирии бесследно пропали двое подростков из Учалов
Происшествия в Башкирии
В Башкирии бесследно пропали двое подростков из Учалов
В Башкирии пропал житель Уфы Айдар Ишкулов
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропал житель Уфы Айдар Ишкулов
В Башкирии пропал житель Ишимбая Александр Матвеев
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропал житель Ишимбая Александр Матвеев


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: