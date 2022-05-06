В Башкирии пропал 31-летний Тимур Денисов

09:12, 06 май 2022

В Уфе 2 февраля 2022 года пропал 31-летний Тимур Денисов. Как сообщили в волонтерской группе «ДПСО „БаРС“ (БашРегионСпас)» в соцсети «ВКонтакте», он вышел из дома буквально ненадолго, но обратно не вернулся. До сих пор ничего неизвестно о его местонахождении.







«Просим обратить внимание каждого жителя Уфы, возможно, вы видели Тимура или вам что-либо известно о нём. Его очень ждут дома. Близкие переживают и не теряют надежды. Мы проверяем каждое из немногочисленных свидетельств, которые к нам поступают, но пока ни одно из них не подтвердилось», - написали добровольцы.

Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленые.



Был одет в черную болоньевую куртку с капюшоном, черные спортивные штаны, серо-черную полосатую шапку и черные угги.



Всех, кто знает о его местонахождении, просят сообщить информацию по телефонам: 8-937-3-102-112 или 112.

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Фото: группа «ДПСО „БаРС“ (БашРегионСпас)», Vk