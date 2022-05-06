В Башкирии на дороге образовалась воронка шириной в 50 метров

10:22, 06 май 2022

Минувшей ночью на Лесной улице 3/2 произошел обвал грунта. Об этом сообщил глава столичной администрации Ратмир Мавлиев, который выехал на место случившегося.







Сообщение о случившемся поступило в диспетчерскую Управления гражданской защиты около трех часов ночи. Мэр Уфы уточнил, что на месте ЧП образовалась воронка диаметром 50 метров и глубиной пять метров.



«На данный момент пострадавших не зафиксировано. Сейчас все городские службы на месте, выясняют причины», – написал Мавлиев.

В настоящий момент территорию вокруг провала огородили, начались восстановительные работы, перекрыто движения. Из-за перекрытия, по информации мэрии, изменена схема движения автобусных маршрутов – №57, № 57а и №257к. Власти приняли решение сократить длину маршрута до остановки «Лесопарковая».



В то же время добраться до клиники «Мать и дитя», а также до больницы №21 по-прежнему возможно, в том числе и для автомобилей скорой помощи.

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Фото: Ратмир Мавлиев